La nomination de Sarkozy embarrasse les rédactions du groupe Lagardère

Paris (AFP)

Les sociétés de journalistes et de rédacteurs (SDJ et SDR) du pôle "news" de Lagardère (Paris Match, le Journal du dimanche et Europe 1), se sont inquiétées mardi des conséquences pour la crédibilité de ces médias de l'entrée de Nicolas Sarkozy au conseil de surveillance du groupe.

"Dans un contexte de défiance généralisée vis-à-vis des médias et de suspicion de leur proximité avec les responsables politiques, nous nous inquiétons du risque que cette nomination fait peser sur notre crédibilité", écrivent-elles, dans un communiqué commun.

En effet, rappellent-elles, l'ancien président de la République "est mis en examen dans plusieurs affaires et doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel en octobre prochain", et "compte tenu de la proximité revendiquée entre Nicolas Sarkozy et Arnaud Lagardère, dirigeant du groupe, nous redoutons qu'il soit difficile pour nos rédactions de traiter cette actualité judiciaire en toute impartialité, dans le respect de la déontologie qui régit nos métiers", préviennent-elles.

"Les SDR et SDJ des trois rédactions réunies réaffirment dès aujourd’hui avec force leur attachement à l’indépendance éditoriale et leur vigilance quant au traitement de l'information en dehors de toute pression", ajoutent ces organisations.

Le groupe d'édition et de distribution Lagardère a annoncé fin février la cooptation "à l'unanimité" de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy et de l'ex-patron de la SNCF Guillaume Pepy à son conseil de surveillance.

L'arrivée de ces deux poids-lourds, tous deux proches des intérêts du premier actionnaire du groupe, le fonds souverain du Qatar, s'inscrit dans une offensive d'Arnaud Lagardère pour renforcer son contrôle sur l'entreprise, face aux critiques du fonds activiste Amber Capital qui réclame des changements en matière de gouvernance.

