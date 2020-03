Coronavirus: nouveaux cas à Los Angeles et New York, le Congrès s'accorde pour débloquer des fonds

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les autorités sanitaires ont recensé mercredi dix nouveaux cas d'infection au coronavirus dans les deux plus grandes villes des Etats-Unis, où les parlementaires ont accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie.

Six nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans la mégalopole de Los Angeles (dix millions d'habitants) tandis que quatre autres patients ont été pris en charge à New York (plus de 20 millions d'habitants) après avoir été en contact avec un malade.

Au total, neuf personnes sont mortes du nouveau coronavirus sur le sol américain, où plus de 130 cas ont été répertoriés dans différents Etats.

Un assistant parlementaire a déclaré à l'AFP que les élus républicains et démocrates étaient parvenus à un accord sur un financement de 8,3 milliards de dollars pour doper les efforts dans la lutte contre l'épidémie. La disposition doit être adoptée mercredi par la Chambre des représentants et jeudi par le Sénat.

Le président Donald Trump avait dans un premier temps évoqué une enveloppe de seulement 2,5 milliards mais a par la suite fait savoir qu'il accepterait volontiers un montant supérieur.

Les autorités sanitaires de Los Angeles ont insisté sur le fait que les six nouveaux cas recensés ont été exposés au Covid-19 via un contact étroit avec des patients déjà infectés et qu'il ne s'agissait pas d'une contamination d'origine inconnue.

Trois des patients infectés sont des voyageurs qui se sont rendus ensemble dans le nord de l'Italie, un des principaux foyers du coronavirus en Europe, a précisé le Dr Barbara Ferrer, directrice de la santé publique pour le comté de Los Angeles.

Deux autres des cas répertoriés mercredi concernent des personnes qui ont été en contact avec un membre de leur famille lui-même infecté, et le dernier cas est un patient dont la profession le met en contact de voyageurs, a ajouté le Dr Ferrer.

Seule l'une des six personnes malades a été hospitalisée, les autres sont confinées chez elles avec un suivi médical.

A New York, les nouveaux patients sont des membres de la famille et un voisin d'un malade déjà testé positif au coronavirus.

Les neuf victimes de l'épidémie recensées à ce jour sur le sol américain vivaient dans l'Etat de Washington (nord-ouest). La majorité était des personnes âgées ou ayant un état de santé fragile.

