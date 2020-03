Fraude fiscale : le couple Balkany condamné en appel à 3 ans de prison ferme

L'ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont été condamnés mercredi en appel à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale.

Le verdict est tombé. La cour d'appel de Paris a condamné mercredi 4 mars Patrick et Isabelle Balkany à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale.

L'ancien maire (Les Républicains) de Levallois-Perret et sa première adjointe avaient été condamnés en première instance respectivement à quatre et trois ans de prison ferme, et dix ans d'inéligibilité. Ils avaient immédiatement fait appel.

Lors de l'audience en décembre, le parquet général avait requis quatre ans de prison ferme contre Patrick Balkany, avec incarcération immédiate, et quatre ans, dont deux avec sursis, contre son épouse.

Le fisc reproche aux époux de n'avoir pas payé d'impôt sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels, mais également d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées sont estimées à 4 millions d'euros, un montant vigoureusement contesté par la défense.

Une autre décision de la cour d'appel est attendue le 22 avril, cette fois dans le volet blanchiment du dossier Balkany. Le parquet général a notamment requis quatre ans ferme contre l'ancien maire et deux ans ferme contre sa femme, pour avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014.

