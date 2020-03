Coronavirus : deux nouvelles victimes en France, originaires de l'Oise et de l'Aisne

Deux décès supplémentaires imputés à une contamination par le coronavirus ont été enregistrés enFrance, a annoncé jeudi la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué. La première, âgée de 73 ans est originaire de l'Oise et la seconde, âgée de 64 ans, est de l'Aisne.

Avec 92 nouveaux cas d'infection recensés, le nombre total de cas s'élève désormais à 377 cas confirmés en France.

Explosion de la demande des gels hydroalcooliques

De Caen à Behren-les-Forbach (Moselle), les fabricants de gel désinfectant pour les mains mettent les bouchées doubles et embauchent des intérimaires pour faire face à l'explosion de la demande de ce produit sans rinçage pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. "Le standard explose. Ce matin on a eu des écoles, des mairies, les transports en commun Keolis : ils veulent tous du gel. On est assaillis", explique Muriel Jehanne, responsable du standard des laboratoires Gilbert à Hérouville-Saint-Clair dans l'agglomération de Caen.

L'entreprise familiale, qui dessert principalement les pharmacies et les hôpitaux, produit actuellement 80 000 à 100 000 flacons en plastique de gel hydroalcoolique par jour sur trois sites à Hérouville, Falaise (Calvados) et Plouedern (Finistère). Gilbert, qui se présente comme le numéro deux des gels hydroalcooliques vendus en pharmacie en France, vient d'en écouler 1,7 million en six semaines, contre 800 000 au cours des douze mois de 2019.

"Se laver les mains avec du savon est tout aussi efficace"

Pour faire face à la demande, Gilbert a augmenté ses effectifs d'une trentaine de personnes, principalement des intérimaires, est passé du deux-huit aux trois-huit et envisage de produire le samedi. Il pense qu'il aura produit 4,2 à 4,3 millions de ces flacons sur cinq mois d'ici à la fin mai, soit cinq fois plus que sur toute l'année 2019.

Les deux fabricants assurent en outre ne pas avoir augmenté leur prix. Le gouvernement a annoncé mercredi un décret pour encadrer les prix de ces gels composé d'alcool, de gélifiant et d'actifs hydratants, après des "cas isolés" de "prix inacceptables".

Lorsque c'est possible, "se laver les mains avec du savon est tout aussi efficace", a alors souligné le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Avec Reuters et AFP