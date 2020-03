Coronavirus: les célèbres "Full moon parties" thaïlandaises annulées jusqu'à nouvel ordre

Publicité Lire la suite

Bangkok (AFP)

Les célèbres "Full moon parties" (fêtes de la peine lune), qui contribuent largement à la réputation festive de la Thaïlande, sont annulées jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus, un nouveau coup dur pour le tourisme, en berne dans le royaume depuis le déclenchement de l'épidémie.

"Pour empêcher la propagation du virus Covid-19, nous avons décidé de la suspension" de ces fêtes, a annoncé jeudi Somchai Somwong, responsable local sur l'île de Koh Phangan (sud), où ce rituel est né il y a plus de 30 ans.

La Thaïlande est particulièrement dépendante du tourisme et les autorités ont dû revoir à la baisse leurs prévisions pour 2020.

L'autorité du tourisme de Thaïlande table pour le moment sur 6 millions de visiteurs étrangers en moins cette année (33,8 millions contre 39,8 en 2019), d'après des données transmises à l'AFP.

Et la chute pourrait être encore plus sévère si la crise devait perdurer de longs mois.

En début de semaine, le ministre de la Santé thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a crée la confusion.

Il a dans un premier temps annoncé sur Facebook que les visiteurs en provenance de neuf pays (Chine, Corée du Sud, Japon, Allemagne, France, Singapour, Italie, Iran, Taiwan) seraient placés en quarantaine à leur entrée sur le territoire thaïlandais, provoquant la confusion chez des dizaines de milliers de voyageurs.

Son message a été supprimé quelques heures plus tard et sa page Facebook fermée, Anutin Charnvirakul assurant que cette liste n'était pas définitive et n'avait donc pas pour vocation d'être publiée.

A ce jour, le pays compte 47 cas déclarés de coronavirus. Un patient est décédé, 15 sont encore à l'hôpital et 31 sont rétablis.

© 2020 AFP