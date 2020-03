Coupe de France : Mbappé s’offre un triplé contre Lyon et envoie le PSG en finale

Emmené par un Kylian Mbappé des grands soirs, le PSG a décroché, mercredi soir, son billet pour la finale de la Coupe de France en s'imposant largement 5-1 à Lyon, réduit à dix. Les Parisiens affronteront le tenant du titre Rennes ou Saint-Etienne, opposés ce jeudi au stade Geoffroy-Guichard.

Le PSG, porté notamment par un triplé de Kylian Mbappé, a surclassé mercredi l'OL (5-1) pour se qualifier en finale de Coupe de France, une semaine avant son 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

C'est pourtant Lyon qui ouvert la marque dans un début de match trés rythmé, à la suite d'une perte de balle de Layvin Kurzawa dans son camp, qui a profité à l'attaquant rhodanien Karl Toko Ekambi auteur d'un centre en retrait parfait pour Martin Terrier (1-0, 11e).

Le latéral parisien a su se faire pardonner à peine quelques secondes plus tard. À la réception d'un corner, Kurzawa a réussi une tête imparable... mais le but de l'égalisation a été "piqué" in extremis par Mbappé, qui a su dévier le ballon au dernier moment (1-1, 14e).

Avec notamment plus de variété dans le jeu, alternance entre passes courtes et changement d'ailes, les Parisiens ont ensuite réussi à prendre l'ascendant sans parvenir à faire la différence.

En seconde période, sur une action anodine, Marçal a commis l'irréparable : une main dans la surface, synonyme de deuxième carton jaune et pénalty pour le PSG.

Neymar, le spécialiste de l'exercice, ne s'est pas fait prié pour le transformer et redonner l'avantage aux siens (2-1, 64e).

Le point de départ d'un festival offensif de Mbappé qui s'est offert un triplé en inscrivant aussi les troisième et cinquième buts de son équipe (1-5, 90+3). L'Espagnol Pablo Sarabia a apporté sa pierre à l'édifice (1-4, 82e).

"C'était un match difficile, de niveau Ligue des champions, a confié après la partie Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. C'est une performance solide, sérieuse, concentrée. On a combattu dans les duels, peut-être qu'on a manqué toutefois un peu de vitesse. Le résultat est mérité et fantastique. Cinq buts à Lyon, c'est extraordinaire. Cela donne beaucoup de confiance. Kylian (Mbappé) et Neymar sont très forts ensemble"

Dortmund est prévenu.

