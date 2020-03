Malbouffe et hard-discount : le ras-le-bol des agriculteurs allemands

Des agriculteurs du land de Brandebourg participent à une manifestation : ils réclament une rémunération plus juste dans un pays dominé par les enseignes de "hard discount". © France 24

Par : Anne MAILLIET

Des cuisses de poulet et des côtes de porc pour quelques dizaines de centimes d'euros : bienvenue en Allemagne, où les prix du lait et de la viande défient toute concurrence… Les Allemands comptent parmi les Européens qui dépensent le moins pour leur alimentation quotidienne, grâce, notamment, aux ensignes de hard-discount qui dominent le marché et exercent une énorme pression sur les producteurs. Si les consommateurs mangent bon marché, les produits sont de moindre qualité et les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail et se mobilisent.