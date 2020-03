Biathlon: la bonne affaire de Boe, Fillon-Maillet 2e

Publicité Lire la suite

Nové Mesto na Morave (République Tchèque) (AFP)

Le Norvégien Johannes Boe a effectué une excellente opération dans la course au gros globe de cristal en remportant vendredi le sprint de Nove Mesto (République tchèque) comptant pour la Coupe du monde de biathlon devant le Français Quentin Fillon-Maillet.

Le perdant du jour se nomme Martin Fourcade, seulement 6e. Le quintuple champion olympique, en quête d'un 8e sacre en Coupe du monde, garde sa position de leader au classement général mais voit l'écart se réduire avec ses deux rivaux à six épreuves du terme de la saison.

Auteur d'un 10/10 au tir et intouchable sur les skis, Boe a signé la 46e victoire de sa carrière, la 8e de l'hiver. Le tenant du gros globe de cristal reste 3e mais ne compte plus que 76 points de retard sur Fourcade. Fillon-Maillet est 2e à 60 longueurs de son compatriote.

Selon le règlement de la Fédération internationale de biathlon (IBU), il faudra toutefois retrancher à chaque biathlète ses deux plus mauvais résultats à la fin de la saison, ce qui devrait encore plus avantager Boe qui a manqué deux étapes en janvier pour cause de paternité (Oberhof, Ruhpolding) et ne se verra donc pas enlever de points, contrairement à Fourcade et à Fillon-Maillet.

"J'étais bien parti mais j'ai cassé un bâton au début du second tour, il s'est passé longtemps avant que je ne croise un membre du staff qui m'a passé un bâton cassé, a expliqué Fourcade sur la Chaîne L'Equipe. J'ai fait la moitié du 2e tour avec un seul bâton et ça m'a bien handicapé pour la suite. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas. C'est dommage, j'avais de bonnes sensations et un bon feeling aujourd'hui. Je suis un peu déçu forcément mais ça reste une jolie course malgré les aléas."

Cette étape de Nove Mesto se dispute à huis clos en raison du coronavirus.

