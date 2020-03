Coronavirus : Emmanuel Macron appelle à protégér les plus fragiles

Emmanuel Macron, en visite dans un Ehpad du 13e arrondissement parisien, le 6 mars 2020. © AFP - LUDOVIC MARIN

De nombreux cas de contamination au coronavirus Covid-19 continuent d'apparaître en France, avec un nouveau bilan de 577 cas et de neuf morts au total, vendredi. Face à l'augmentation de plus en plus rapide des cas positifs, le chef de l'État appelle à respecter "les mesure des bon sens".