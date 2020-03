Coronavirus: la cérémonie des "Oscars" de Bollywood reportée en Inde

Publicité Lire la suite

Bombay (AFP)

L'industrie du cinéma indien a annoncé vendredi le report de sa grand-messe annuelle, équivalent des Oscars pour Bollywood, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les organisateurs de la cérémonie de récompenses de l'International Indian Film Academy (IIFA), qui devait se tenir le 27 mars à Indore (centre de l'Inde), ont indiqué dans un communiqué la repousser "en raison des inquiétudes croissantes sur la propagation du Covid-19 et pour préserver la santé et la sécurité des fans de l'IIFA".

Certaines des plus grandes vedettes de Bollywood, dont Shah Rukh Khan, Salman Khan et Katrina Kaif, devaient être présentes à cette cérémonie dans la ville de l'État du Madhya Pradesh. "Une nouvelle date et des plans pour organiser l'IIFA au Madhya Pradesh seront annoncés au plus tôt", ajoute le communiqué.

Avec près de 1.800 films sortis en 2018, dans tout un éventail de langues, l'Inde est le plus gros producteur cinématographique au monde.

Selon les chiffres officiels, l'Inde est pour l'instant relativement épargnée par l'épidémie de coronavirus, partie de Chine fin décembre. Elle ne recense actuellement que 31 cas d'infection au dernier bilan des autorités, pour moitié un groupe de touristes italiens.

Le pays de 1,3 milliard d'habitants, au système de santé déjà débordé, prend cependant des mesures préventives pour éviter que la maladie virale ne flambe sur son territoire.

Les autorités ont mis en garde contre les grands rassemblements, notamment à l'occasion de la fête des couleurs de Holi qui tombe mardi prochain. De multiples événements ou conférences ont déjà été annulés dans le pays.

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie s'élève à 97.510, dont 3.346 décès, dans 85 pays et territoires, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17H00 GMT.

