Le patron des Rencontres d'Arles Sam Stourdzé nommé à la Villa Mécidis

Paris (AFP)

Le patron des Rencontres d'Arles Sam Stourdzé sera le prochain directeur de l’Académie de France à Rome, la Villa Médicis, a annoncé vendredi le ministère de la Culture, qui met fin à une longue vacance du poste.

M. Stourdzé prendra ses fonctions à l’été 2020 à la tête de la prestigieuse institution créée par Louis XIV en 1666.

Spécialiste de l’image contemporaine et des relations entre art et cinéma, il a été commissaire de nombreuses expositions. Depuis 2014, il est le directeur des Rencontres d’Arles, l'un des principaux festivals consacrés à la photographie.

Sam Stourdzé, né en 1973, est lui-même ancien pensionnaire de la Villa Médicis en section cinéma.

"Après plusieurs mois de consultations et réflexions (...), les missions de l’Académie de France à Rome sont amenées à évoluer pour affirmer des priorités nouvelles : une orientation résolument européenne, une ouverture plus grande à la diversité des champs artistiques et à la diversité sociale des parcours, des synergies internationales renforcées avec l’Europe, le bassin méditerranéen et l’Afrique", a affirmé le communiqué du ministre Franck Riester.

Principale résidence d’artistes à l’étranger, l’Académie de France est un établissement public placé sous sa tutelle.

Depuis le départ de Muriel Mayette-Holtz en 2018, le poste était vacant. L'intérim était assuré par Stéphane Gaillard.

