Le PDG de JPMorgan Chase opéré du coeur, sa succession va de nouveau se poser

New York (AFP)

Le PDG de la première banque américaine JPMorgan Chase, Jamie Dimon, est en convalescence après avoir été opéré du coeur en urgence, et la question de sa succession, préparée de longue date, se pose de nouveau.

"Il va bien ce matin", a dit vendredi à l'AFP une source dans son entourage, ajoutant que le banquier, une des voix les plus influentes de la finance américaine, avait "parlé à certains collègues", notamment à ses lieutenants.

Jamie Dimon, 63 ans, chevelure argentée, a été admis jeudi dans un hôpital new-yorkais après avoir ressenti des douleurs à la poitrine.

Il a subi une opération du coeur en urgence, après avoir été victime d'une "dissection aortique", selon un courrier interne envoyé aux salariés et consulté par l'AFP.

"La bonne nouvelle est que cela a été traité rapidement et que l'opération a été réussie. Il est réveillé, alerte, et se remet correctement", assure ce document.

La firme n'a pas indiqué combien de temps allait durer la convalescence de M. Dimon, mais d'après des documents des journaux new-yorkais un malade subissant une telle opération reste de deux à trois jours à l'hôpital. La durée du repos au domicile varie en revanche.

Les médecins sont contents de l'évolution de l'état de santé de M. Dimon et estiment qu'il pourrait reprendre le travail, a assuré à l'AFP son entourage.

Le pronostic serait meilleur que la moyenne parce qu'il a reçu des traitements avant la rupture complète de l'aorte, a-t-on assuré de même source.

- L'action chute -

Deux de ses lieutenants, le patron de la banque d'investissement Daniel Pinto, 57 ans, et le patron de la banque de détail Gordon Smith, 61 ans, vont prendre en charge les affaires courantes pendant sa convalescence.

La liste des successeurs potentiels inclut également trois femmes: Mary Callahan Erdoes, 52 ans, la patronne de la division de gestion d'actifs, Jennifer Piepszak, 50 ans, la directrice financière et Marianne Lake, 50 ans, la responsable de la division de prêts aux ménages.

L'indisponibilité de M. Dimon intervient à un moment délicat pour le secteur financier, confronté à des taux d'intérêt bas et qui teste actuellement des sites de secours en cas d'aggravation de l'épidémie Covid-19 affectant l'économie mondiale.

A Wall Street, l'action chutait d'environ 6% vers 17H30 GMT vendredi.

"L'inquiétude des investisseurs porte sur la date de son retour au travail car il est le patron de banque ayant eu le plus de succès lors des deux dernières décennies", avance Mike Mayo, un des experts bancaires les plus respectés.

S'il reconnaît que les prétendants sont de qualité, M. Mayo estime "qu'en ces temps de crise le leadership de M. Dimon va beaucoup manquer".

Jamie Dimon, qui avait été victime d'un cancer de la gorge en 2014, dirige JPMorgan Chase depuis 15 ans, et avait permis à la banque de traverser sans grande éraflure la crise financière de 2008.

Il est devenu un des visages les plus connus et une des voix les plus influentes des milieux d'affaires américains, intervenant sur des problématiques variées allant de la réforme du système de santé aux inégalités sociales en passant par l'environnement et la réforme du capitalisme.

Il a présidé jusqu'à l'an dernier le Business Roundtable, le syndicat des patrons américains.

Le président républicain, Donald Trump, l'avait approché en 2016 pour le poste de ministre des Finances, d'après des sources proches du banquier, mais M. Dimon, un démocrate, n'avait pas donné suite à ces avances.

M. Dimon prévoyait de passer la main, mais pas avant 2023. Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes en janvier, il était moins certain sur la date de passage de témoin, apparaissant visiblement agacé quand la question lui fut posée.

"Ma déclaration reste la même. C'est cinq ans. Si et quand nous fixerons une date exacte de départ, on vous tiendra au courant", avait-il répondu sèchement.

JPMorgan Chase est la première banque américaine en termes d'actifs et de bénéfices. Elle a réalisé en 2019 un bénéfice net de 34,43 milliards de dollars, un record, soit davantage que ce que vaut le groupe automobile Ford en bourse (27 milliards).

M. Dimon a formé de nombreux banquiers, qui étaient souvent cités comme ses successeurs. Nombre d'entre eux sont les patrons de grandes institutions financières, comme Wells Fargo (Charlie Scharf) et Barclays (Jes Staley).

Mais, las d'attendre de succéder au grand patron, ils avaient, comme bien d'autres, quitté JPMorgan Chase.

© 2020 AFP