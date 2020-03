Six nations U20: les Bleuets en Écosse pour trouver la bonne formule

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Pendant que la "génération dorée", double championne du monde junior en titre, commence à briller avec le XV de France, les nouveaux Bleuets peinent à se renouveler et joueront vendredi en Écosse un match crucial dans leur Tournoi des six nations des moins de 20 ans.

L'enjeu n'est pas le même, bien sûr. Si le XV de France doit "gagner vite", selon les mots du sélectionneur Fabien Galthié, le but de la sélection des moins de 20 ans est avant tout de préparer l'avenir. Proche, avec la Coupe du monde junior, en Italie (28 juin - 18 juillet). Et lointain, en préparant au haut niveau un maximum de pépites bleues.

Conséquence, trente joueurs différents ont débuté lors des trois premiers matches, avec pour résultat deux défaites, contre l'Angleterre (24-29) et au pays de Galles (14-11), pour une victoire bonifiée contre l'Italie (31-19).

A Netherdale, à 70 kilomètres au sud de Murrayfield où leurs aînés se rendront dimanche pour continuer à rêver Grand chelem, le sélectionneur Philippe Boher a encore chamboulé son XV. Ainsi, le troisième ligne centre du Racing 92 Jordan Joseph retrouve sa place et son rôle de capitaine.

La charnière sera inédite, composée du plus jeune joueur du groupe, Nolann Le Garrec (17 ans, Racing 92), qui retrouve son poste à la mêlée, et de Thibault Debaes (Pau), reconduit à l'ouverture. Erwan Dridi (Toulon), utilisé deux fois à l'aile, glisse lui à l'arrière. Au final, on retrouve une équipe similaire à celle qui avait débuté le Tournoi, avec dix joueurs déjà présents face aux Anglais.

Depuis 2014, les Bleuets finissent à la première ou deuxième place du Tournoi-U20, qu'ils ont gagné trois fois (2009, 2014, 2018). A l'heure de se rendre en Ecosse, la France (7 pts) est troisième derrière l'Irlande (15 pts) et l'Angleterre (9 pts), qui joue au pays de Galles (6e, 4 pts) vendredi.

Conséquence de l'épidémie de coronavirus en Europe, le match entre l'Irlande et l'Italie (5e, 6 pts) a été reporté sine die, comme les deux autres confrontations entre ces nations (Tournoi masculin sénior et féminin).

L'équipe de France U20 face à l'Ecosse vendredi 22h00 (21h00 GMT) :

Dridi (Toulon) - Hulleu (Grenoble), Moefana Falatea (Bordeaux-Bègles), Moura (Lyon), Farissier (Lyon) - (o) Debaes (Pau), (m) Le Garrec (Racing 92) - Haddad Victor, Joseph (Racing 92), Guillard (Massy) - Brennan (Toulouse), Maravat (Agen) - Mallez (Toulouse), Cramont (Toulouse), Lotrian (Perpignan)

Remplaçants: Zarantonello (Agen), Ikahehegi (Racing 92), Montagne (Grenoble), William (Lyon), Lachaise (Bordeaux-Bègles), Viallard (Clermont), Retiere (Toulouse), Fusier (Grenoble)

Les matches de la 4e journée vendredi:

(21h45) Angleterre - pays de Galles

(22h00) Ecosse - France

(Reporté) Irlande - Italie

