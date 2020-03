Coronavirus en France : le bilan s'élève désormais à 16 morts et 949 cas

En France, cinq personnes supplémentaires sont mortes après avoir contracté le coronavirus, a annoncé samedi le ministère de la Santé, qui porte à 16 le nombre total de décès. Désormais, 949 individus sont contaminés sur le territoire.

Le ministère de la Santé a revu le bilan du coronavirus à la hausse, samedi 7 mars. D'après cette source, seize personnes sont mortes des suites du coronavirus tandis que 949 sont contaminées par la maladie dans le pays.

"Aujourd'hui à 15 heures, nous avons 949 cas confirmés, soit 336 de plus en 24 heures", a indiqué Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. "En termes de gravité nous avons ce soir 45 personnes en réanimation, soit six de plus qu'hier".

"Les régions qui signalent ces décès sont les Hauts-de France, la Bretagne, l'Île-de-France auxquelles s'ajoutent aujourd'hui la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand-Est", a-t-il ajouté.

Parmi les 16 personnes décédées, il y a "11 hommes et cinq femmes dont 12 personnes de plus de 70 ans et à chaque fois de nombreuses comorbidités soujacentes", d'après Jérôme Salomon.

Un stade 3 "inéluctable"

Malgré cette hausse des victimes, il a assuré que la France se maintenait au stade 2 de la gestion de l'infection, tout en qualifiant le stade 3 d'"inéluctable".

Samedi, une députée a été hospitalisée après avoir contracté la maladie, a indiqué la présidence de l'Assemblée nationale. Elle s'ajoute aux deux autres cas de coronavirus dans cette institution. L'un concerne un député du Haut-Rhin et le deuxième, un salarié de l'Assemblée.

#Coronavirus #COVID19 | Point de situation du samedi 7 mars 2020

🎙Par le Pr Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé



📲 Revoir tous les points de situation : https://t.co/2Kw4hHiZUK https://t.co/tKYE8yziRO — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 7, 2020

L'élue hospitalisée, Élisabeth Toutut-Picard, députée LREM de Haute-Garonne, a indiqué de son côté que "son état général s'étant bien amélioré, elle est sortie de l'hôpital" samedi en fin de journée. Elle précise dans un communiqué qu'elle devra rester "confinée pendant 14 jours à son domicile".

Pour freiner le développement de l'épidémie, un conseil de défense consacré au coronavirus sera organisé dimanche au palais de l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron, a indiqué samedi le palais présidentiel, confirmant une information du Parisien.

