La NBA envisage des matches à huis clos à cause du coronarovirus (médias)

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La NBA a demandé aux franchises qui la composent de se préparer à l'éventualité de disputer des matches à huis clos, compte tenu de l'évolution de l'épidémie de nouveau coronavirus en pleine propagation aux Etats-Unis, selon ESPN, une alternative jugée toutefois "impossible" par LeBron James.

Alors que les Ligues professionnelles élaborent divers plans d'urgence face au coronarovirus, la NBA a envoyé vendredi aux trente équipes un mémo, dont a obtenu copie ESPN, leur disant de commencer à "développer" des plans sur la façon d'organiser des rencontres avec uniquement "du personnel essentiel" à leur tenue. Ces huis clos se dérouleraient même sans journalistes.

Dans ce mémo, il est ajouté que les franchises doivent se préparer à la possibilité de devoir prendre la température des joueurs, du staff des équipes, des arbitres et de toute autre personne devant être présente aux matches.

Pour LeBron James, disputer des rencontres sans public est tout simplement "impossible". "Si je vais sur le parquet et qu'il n'y pas de pas de spectateurs, je ne joue pas", a poursuivi la superstar des Los Angeles Lakers après la victoire des siens lors du match au sommet contre les Milwaukee Bucks (113-103).

"Je n'ai jamais disputé de match sans spectateurs. Et ce, depuis que j'ai commencé (le basket). Ce n'est pas l'Europe", a ajouté James, en insistant sur le fait qu'il jouait "pour ses coéquipiers" mais aussi "pour le public".

Plus tôt cette semaine, la NBA a envoyé un premier mémo lié au coronarovirus, dans lequel elle recommandait aux joueurs de faire des poings à poings plutôt que des "high-fives" (tapes de mains) avec les fans et d'éviter de prendre des stylos, des ballons et des maillots des fans pour les signer.

Pas moins de 92 pays sont concernés par le Covid-19, un virus inédit qui bouleverse le quotidien de la planète: 100.842 cas ont été recensés et 3.456 personnes sont mortes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi.

Douze morts ont été enregistrés aux Etats-Unis, dont 11 dans la seule région de Seattle au sein de l'Etat de Washington, et plus de 200 cas d'infection ont été confirmés dans le pays.

© 2020 AFP