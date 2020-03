La police accusée de "violences" lors d'une manifestation féministe à Paris

Des femmes passent devant un collage d'un collectif féministe, à Rennes en janvier 2020. (illustration) © Damien Meyer, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Lors de la Journée internationale des droits des femmes, dimanche, des associations et des militantes féministes ont déploré des "violences policières" commises la veille à Paris lors d'une manifestation "féministe et antiraciste". Une indignation partagée par plusieurs personnalités, comme la maire de Paris Anne Hidalgo ou Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes.