Angleterre: Chelsea consolide sa 4e place en écartant Everton sans ménagement

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Chelsea, avec un Olivier Giroud une nouvelle fois titulaire et buteur, a largement battu Everton (4-0) dimanche, pour la 29e journée de Premier League et consolidé sa 4e place synonyme de Ligue des Champions.

Les Blues repoussent leurs premiers poursuivants, Wolverhampton et Sheffield United, à 5 longueurs, mais Manchester United, qui reçoit City pour un derby en fin d'après-midi, pourrait revenir à 3 longueurs en cas de succès.

Ce match confirme en tout cas le coup de moins bien des hommes de Carlo Ancelotti qui n'ont pris qu'un point sur les trois dernières journées et se retrouvent 12e à 11 points de leurs hôtes du jour.

En l'absence de N'Golo Kanté, Mateo Kovacic et Jorginho dans l'axe du terrain, Frank Lampard a fait confiance au jeune Billy Gilmour (18 ans), déjà très en vue contre Liverpool en Coupe d'Angleterre en milieu de semaine.

Et Gilmour, qui est devenu le premier Ecossais à débuter un match pour Chelsea depuis plus de vingt ans, a de nouveau été impressionnant de maturité et de calme.

Il faut dire que toute l'équipe de Chelsea a très bien démarré le match, ouvrant le score avant la fin du premier quart d'heure par Mason Mount, d'une jolie frappe en pivot après un contrôle orienté dos au but (1-0, 14e).

Le deuxième but est venu rapidement derrière, Giroud étant au cœur d'une combinaison en trois passes rapides. Sa remise instantanée à niveau a mis Ross Barkley --un ancien Toffee-- dans un fauteuil pour lancer Pedro qui est allé battre Jordan Pickford (2-0, 21e).

Peu après la pause, le Brésilien Willian a enfoncé le clou d'une frappe précise à 20 mètres, avant de se muer en passeur décisif.

Après un corner joué à deux avec Gilmour, son centre a trouvé Giroud qui a placé une déviation victorieuse au deuxième poteau en prenant le meilleur sur deux défenseurs (4-0, 54e).

Lampard a profité de la fin de match pour faire rentrer les attaquants Armando Broja et le milieu Tino Anjorin, âgés de 18 ans et qui ont rejoint le club à 8 et 7 ans respectivement.

Sans une intervention in extremis de Djibril Sidibé, Anjorin aurait même pu marquer son premier but en pro (81e).

Mais le réservoir de la formation des Londoniens semble décidément très riche et prometteur pour les années à venir.

© 2020 AFP