Coronavirus : la France franchit le millier de contaminations, 19 décès comptabilisés

La France comptait dimanche 1 126 cas de contamination au coronavirus et déplorait 19 décès liés à la maladie, selon un bilan publié par Santé Publique France. Face à ce bilan à la hausse, le gouvernement se prépare au déclenchement du stade 3 de la gestion de l'épidémie.

La France a franchi un cap dans l'épidémie de coronavirus. Le bilan s'élevant, selon les chiffres officiels, à 19 morts et 1 126 cas confirmés, le pays a passé le seuil du millier de personnes contaminées au Covid-19, dimanche 8 mars.

Cinquième pays le plus touché dans le monde, la France se prépare au passage au stade 3 de l'état d'alerte, "inexorable" selon le président Emmanuel Macron, qui a réunit dimanche un Conseil de défense, à l'Élysée. Le déclenchement du stade 3 devrait survenir dans les prochains jours.

Contrairement au stade 2, le stade 3, celui de l'épidémie, ne vise plus à enrayer la propagation mais à en atténuer les conséquences.

Ce stade prévoit la suspension de certains tranports en commun, la fermeture d'écoles sur tout ou partie du territoire, la restriction des rassemblements et la mobilisation de tous les secteurs de soin : hôpitaux, professionnels de santé libéraux et services de soin et d'aide à domicile.

Dans le Haut-Rhin et l'Oise, deux départements parmi les plus touchés, toutes les écoles et les crèches seront fermées à partir de lundi, pendant au moins deux semaines. C'est aussi le cas en Corse, où tous les établissements scolaires d'Ajaccio seront fermés deux semaines, a annoncé la préfecture en fin de journée.

La fermeture des écoles et des crèches annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe concernera 165 000 élèves dans l'Oise et 127 000 dans le Haut-Rhin. Concrètement, les professeurs et élèves auront recours à l'enseignement à distance pour assurer la continuité des cours.

Des mesures drastiques à Mulhouse

À une semaine du premier tour des municipales, la ville de Mulhouse, située dans le Haut-Rhin et foyer majeur du coronavirus, a dévoilé dimanche une batterie de mesures "exceptionnelles" pour le scrutin.

Dans les 64 bureaux de vote mulhousiens, tous équipés de machines à voter électroniques, des gants chirurgicaux et du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains seront notamment mis à la disposition des électeurs.

Le nombre de personnes dans chaque bureau sera également limité et, après chaque vote, les machines seront systématiquement désinfectées, ainsi que les stylos servant aux électeurs à parapher les regitres et valider leur vote, a détaillé Sylvie Grisey, l'une des adjointes de Mme Lutz.

Événements annulés et rassemblements interdits

Pour freiner la menace du coronavirus, les autorités multiplient les annulations d'événements qui devaient attirer plusieurs milliers de personnes, comme le Mondial du tatouage prévu à l'origine du 13 au 15 mars à Paris.

Plusieurs événements sportifs ont également été reportés ce week-end, notamment le match de foot de Ligue 1 Strasbourg-PSG prévu samedi, ou celui de rugby féminin entre l'Ecosse et la France dans le tournoi des Six nations.

Un arrêté a cependant réduit samedi la durée d'interdiction des rassemblements en milieu clos de plus de 5 000 personnes en France au 15 avril, contre le 31 mai précédemment.

Hospitalisée après sa contamination au coronavirus, la députée LREM de Haute-Garonne Élisabeth Toutut-Picard est sortie de l'hôpital mais doit rester "confinée pendant quatorze jours à son domicile". De son côté, le deuxième député atteint du Covid-19 Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, "est toujours en réanimation mais son état est stable", selon son entourage.

