XV de France: Galthié "va chercher des réponses"

Publicité Lire la suite

Édimbourg (AFP)

Battu pour la première fois depuis sa prise de fonction en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galthié a assuré qu'il allait "chercher des réponses", dimanche, après la défaite 28-17 en Ecosse qui prive ses Bleus d'un premier Grand Chelem depuis 2010.

Q: Est-ce que, selon vous, le carton rouge de Mohamed Haouas, juste avant la mi-temps, est le tournant du match ?

R: "A ce niveau-là, un carton rouge, ça veut dire 45 minutes à quatorze. Donc ça veut dire un match qui va se jouer en infériorité numérique pendant 45 minutes. Plus dix minutes avec le carton jaune. Ca fait plus de 55 minutes à quatorze. Donc on se dit qu'il va falloir s'adapter. Dans le vestiaire, on a réfléchi aux solutions: commencer la deuxième période avec sept avants et sept trois-quarts et préparer la fin du match avec huit avants et six trois-quarts. On a managé la situation le mieux possible."

Q: C'est une journée noire.

R: "Ca commence dès la fin de l'échauffement. Sur la dernière séquence défensive, animée par Shaun (Edwards, NDLR), Camille (Chat) s'est plaint du mollet. Et puis il y a le début de match où on a l'occasion d'ouvrir le score et on n'y arrive pas. Derrière, il y a Romain (Ntamack) qui fait une commotion. Derrière, il y a un carton jaune sur François (Cros). C'est vrai qu'on n'a pas réalisé une première période comme d'habitude, notamment au niveau de l'intensité. Pourquoi? On va chercher des réponses. On s'était préparés de la même manière, voire peut-être mieux que précédemment. Malgré les cartons, les fautes de main répétées, on est arrivés à débloquer le score et même à le reprendre avant la mi-temps... Après, il y a ce scénario, sur ce ballon, ce renvoi contre-rucké, qui part chez eux... et puis cette échauffourée, où après une longue analyse des images, la décision est tombée avec ce carton rouge. Et derrière, il y a cet essai qui conclut une première période où on avait réussi à faire mieux."

Q: Vous avez parlé à Mohamed Haouas ?

R: "On n'a pas beaucoup échangé. On est restés plutôt tranquilles. Il faut accepter les décisions. Il n'y a rien à dire, on va pas passer des heures sur ces gestes-là. C'était une sorte de bagarre générale et peut-être que, avec un peu d'expérience, on apprendra à stopper les choses avant, à ne pas tomber là dedans. Ca peut se retourner contre nous. Ce n'est pas notre souhait, on ne voulait pas en découdre. On s'est fait piéger. Mais on est jeunes, on est en reconstruction."

Q: Comment expliquez-vous cette contre-performance ?

R: "Il y a de multiples raisons pour expliquer ce résultat. D'abord les faits de jeu, il faut se concentrer sur le terrain. Peut-être en termes de gestion de l'émotion, nous sommes une jeune équipe, en construction, on est passés par des émotions très très intenses par le haut et aussi, dans la difficulté, par le bas. On est dans l'apprentissage de la gestion des émotions, ça fait partie du chemin qu'on a à vivre. On a reçu beaucoup de soutien, ce ne sont que des choses positives. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes déçus. Nous vivons la déception."

Propos recueillis en conférence de presse

© 2020 AFP