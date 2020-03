Coronavirus : le bilan passe à 25 morts et 1 412 cas confirmés en France

Le bilan du coronavirus en France est passé, lundi, à 1 412 cas confirmés, soit 286 de plus que la veille, selon le décompte du ministère de la Santé. Quatre nouveaux décès ont été enregistrés lundi, dont un en Corse et un dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant à 24 le nombre total de personnes décédées dans le pays.

Publicité Lire la suite

En France, où le gouvernement se tient prêt à une aggravation de la situation qui grève déjà sérieusement l'économie et contraint de nombreux événements au huis clos, le bilan du coronavirus continue de grimper.

Quatre nouveaux décès ont été enregistrés lundi 9 mars, dont un en Corse et l'autre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant à 25 le nombre total de personnes décédées, alors que 1 412 cas sont confirmés, selon le décompte du ministère de la Santé. Soit 286 cas de plus que dimanche.

Parmi les personnes décédées, quinze sont des hommes et dix des femmes, a précisé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon qui a annoncé un nouveau "regroupement" de 38 cas positifs en Corse. "Nous sommes toujours en stade 2" dans le plan de lutte contre la propagation du virus, a-t-il rappelé.

Les Outre-mer sont toujours en stade 1. "À ce stade, 10 cas sont confirmés dans les territoires d'outre-mer : deux cas en Martinique, cinq en Guyane, deux à Saint-Martin, un à Saint-Barthélemy", indique le ministère des Outre-mer dans un communiqué, à l'issue d'une réunion de la "Task Force Interministérielle" dédiée à ces territoires. Il n'y a pas eu de personnes décédées. Les autres territoires ne sont pas infectés.

Le ministre de la Culture contaminé mais "en forme"

Par ailleurs, le ministre de la Culture Franck Riester a été contaminé par le Covid-19, a indiqué lundi son cabinet à l'AFP, soulignant qu'il était "en forme" et à son domicile parisien.

"Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où cinq députés et deux membres du personnel ont été contaminés par le coronavirus.

Le ministre n'a pas vu le président Emmanuel Macron depuis quelques jours, a précisé une source proche de son ministère, cité par Reuters.

Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits dans tout le pays et les écoles des zones les plus touchées fermées.

Avec AFP et Reuters