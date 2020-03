Coronavirus: Nada Surf jouera deux fois le même soir pour éviter l'annulation

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nada Surf, groupe de rock mythique, jouera deux concerts "identiques" mercredi soir à 19H00 et à 21H15 à La Cigale à Paris, afin "d'éviter une annulation ou un report" lié au nouveau coronavirus, a indiqué lundi la société de production Alias.

Depuis dimanche soir, "les rassemblements de plus de 1.000 personnes" sont interdits en France en raison de la propagation grandissante du nouveau coronavirus. Or, la Cigale a une capacité de 1.400 places en configuation salle debout (et 950 en version assise).

Pour Nada Surf, l'ouverture des portes pour le concert de 19h00 "se fera à 18h00 et à 20h45 pour celui de 21h15", poursuit Alias sur Twitter, en demandant "aux personnes pouvant arriver tôt de se présenter pour le premier concert afin d'assurer l'accès à tout le monde aux deux shows".

Nada Surf avait crevé l'écran grâce au titre "Popular", premier succès du groupe en 1996. Le trio a sorti en février un neuvième album très réussi, "Never not together".

