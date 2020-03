Six Nations: France-Irlande reporté pour cause de coronavirus

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le match France-Irlande, qui devait se disputer samedi au Stade de France pour le compte de la 5e journée du Tournoi des six nations de rugby, a été reporté à une date ultérieure en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

France-Irlande est le 3e match du Tournoi 2020 reporté après Irlande-Italie qui devait se jouer le 7 mars, et Italie-Angleterre, prévu le 14 mars.

Aucune date de report n'a été arrêtée.

Lundi après-midi, le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte a déclaré prendre acte de cette décision, même si cette dernière le "fait râler".

"C'est logique, la santé est prioritaire. Donc oui, ça fait râler, il y avait une dynamique de tournoi des Six nations avec une finale au stade de France entre la France et l'Irlande, et ça ne va être rejoué que dans deux ou trois mois donc ça casse un peu les choses. Mais il faut être solidaire dans ces moments, et pas égoïste", a-t-il déclaré au micro de France Bleu lors d'une visite du stade de Beauvallon (Drôme).

Même s'il est déçu, Laporte a reconnu qu'il préférait le report au huis clos. "On aurait perdu énormément de billetterie. Et on préfère, à partir du moment où les Six nations acceptent que l'on reporte, le reporter pour donner la possibilité aux 80.000 personnes qui avaient acheté les places de venir au stade. Parce que c'est la finale, c'est un grand match. Donc sincèrement, c'est mieux de le reporter".

Lundi en début d'après-midi, le match Galles-Ecosse, prévu samedi à Cardiff, était la seule rencontre de la dernière journée encore au programme.

Le report de France-Irlande, après celui d'Angleterre-Italie, laisse en suspens l'identité de l'équipe qui remportera le Tournoi des six nations.

Cette situation renvoie à l'année 2001, quand une épizootie de fièvre aphteuse avait entraîné le report de trois matches. L'Angleterre avait été sacrée au mois d'octobre.

Avec ce report, le XV de France clôt sa campagne hivernale en queue de poisson. L'équipe du nouveau sélectionneur Fabien Galthié avait entamé le Tournoi par trois succès sur l’Angleterre, l'Italie et le pays de Galles, avant de concéder sa première défaite en Ecosse (28-17) dimanche.

Avant l'annonce du report, Fabien Galthié avait estimé lundi matin que "rejouer (tout) de suite serait pour nous une bénédiction", après la défaite à Murrayfield.

© 2020 AFP