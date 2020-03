"Stairway to Heaven" de Led Zeppelin n'est pas un plagiat (jugement en appel)

Publicité Lire la suite

San Francisco (AFP)

Une cour d'appel de San Francisco a confirmé lundi que le légendaire groupe de rock britannique Led Zeppelin n'avait pas plagié un morceau d'un groupe californien pour composer son tube planétaire "Stairway to Heaven", sorti en 1971.

Le tribunal, composé de onze magistrats, a confirmé un jugement rendu en première instance à Los Angeles en 2016 selon lequel la ballade mythique ne copiait pas un autre titre, "Taurus", composé par Spirit, groupe psychédélique des années 1960 qui n'a jamais dépassé le succès d'estime.

A l'époque, les juges avaient estimé que le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, et le guitariste Jimmy Page avaient bien eu accès à la chanson de Spirit. Mais les plaignants, qui réclamaient entre 3 et 13 millions de dollars de droits d'auteur, n'avaient selon eux pas réussi à prouver que des éléments de "Taurus" étaient "intrinsèquement similaires" à l'introduction de "Stairway to Heaven", longue de plus de deux minutes.

En 2016, Jimmy Page avait affirmé à la barre que la suite d'accords au coeur du procès pour plagiat "circulait depuis toujours".

En 2018, ce jugement avait toutefois été annulé lors d'une première procédure en appel pour des motifs d'ordre juridique.

Les membres de Led Zeppelin avaient donc demandé et obtenu une révision de ce jugement par la cour d'appel de San Francisco. Les magistrats ont finalement décidé lundi de maintenir le jugement pris en première instance, en se fondant sur une loi régissant les droits d'auteurs datant de 1909.

