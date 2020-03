Emploi salarié: 263.100 créations nettes (+1,4%) dans le privé en 2019 selon l'Insee

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La France a créé plus d'emplois en 2019 que l'année précédente (+1,4%) mais sans atteindre le niveau de 2017, selon les chiffres définitifs publiés mardi par l'Insee, qui a chiffré à 263.100 le nombre de créations nettes d'emplois dans le secteur privé.

Au dernier trimestre de l'année, les créations nettes d'emplois ont progressé de 0,5% à 88.800 postes, après +39.900 le trimestre précédent, pour atteindre 19,74 millions d'emplois dans le privé en France.

En 2018, la France avait enregistré 161.900 créations nettes dans le secteur privé après 353.100 en 2017, selon l'Insee.

L'estimation provisoire donnée début février par l'Insee était bien en deçà pour l'emploi salarié privé au quatrième trimestre (40.700) et a été fortement révisée notamment dans les services marchands. C'est toujours ce secteur qui tire les créations d'emplois en France avec 201.000 créations nettes d'emplois en 2019, soit un chiffre supérieur à celui de 2018.

L'intérim, souvent considéré comme un indicateur avancé de la situation de l'emploi, s'inscrit en léger repli, à -2.700 postes (-0,3%) sur l'ensemble de l'année et -1.900 (-0,2%) sur le dernier trimestre.

La construction enregistre "sa plus forte hausse annuelle depuis 2007", relève l'Insee, avec 45.000 créations de postes soit une hausse de 3,3%. Le secteur de l'industrie progresse très modérément sur un an (+10.700, +0,3%).

Au total, les créations d'emploi salarié privé et public s'établissent à 287.600 (+1,1%), dont 24.400 créations d'emplois dans le public, et 90.800 au 4e trimestre (+0,4%) dans le privé et le public.

© 2020 AFP