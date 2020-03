Élections municipales 2020 : "J'ai moins de 26 ans et je suis candidat"

Les jeunes s'engagent pour les municipales 2020. © France 24

Ils ont entre 18 et 25 ans et se présentent, souvent pour la première fois, aux élections municipales. France 24 a rencontré ces jeunes engagés pour comprendre leurs motivations et évoquer les enjeux et les thèmes importants pour eux dans cette campagne.