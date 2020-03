Coronavirus: annulation de Séries Mania, plus gros festival de séries en France

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'édition 2020 du festival Séries Mania, plus gros festival de séries en France, qui devait se tenir à Lille et dans les Hauts-de-France du 20 au 28 mars, a été annulée en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

"Chaque année depuis son installation à Lille, Séries Mania rassemble 80.000 festivaliers et plus de 3.000 professionnels. Compte tenu de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1.000 personnes et des nombreuses restrictions qui s'appliquent aux déplacements de nos participants français et internationaux, nous avons décidé d'annuler l'événement", a expliqué le président du festival Rodolphe Belmer, dans un communiqué.

Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui soutient le festival depuis son implantation à Lille, a assuré que la région restait "très attachée à son rayonnement et à le voir se développer dans les années futures".

"Je donne d'ores et déjà rendez-vous en 2021 au public, aux professionnels, aux décideurs politiques et de l'industrie, pour une nouvelle édition que nous nous efforcerons de tout notre coeur de rendre encore plus ambitieuse et rayonnante", a lancé de son côté Laurence Herszberg, la directrice générale de Séries Mania.

Séries Mania rejoint la longue liste d'événements culturels et sportifs annulés ou reportés en raison des mesures mises en place en France pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

L'autre grand festival international de séries français, Canneseries, qui devait se tenir fin mars à Cannes, a quant a lui été reporté à l'automne, et l'édition 2021 du MIPTV, deuxième plus grand rendez-vous mondial des professionnels de la télévision, qui devait se dérouler en même temps sur la Croisette, a été annulé.

