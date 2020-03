XV de France: trois semaines de suspension pour Haouas

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le pilier international de Montpellier Mohamed Haouas, exclu dimanche contre l'Ecosse, a écopé de trois semaines de suspension par la commission de discipline du Tournoi des six nations, a appris mercredi l'AFP.

Haouas (25 ans, 4 sélections) avait initialement écopé de six semaines de suspension mais a bénéficié de circonstances atténuantes, en raison de son manque d'expérience au plus haut niveau international et de l'échauffourée qui a précédé le coup de poing d'Haouas sur le troisième ligne du XV du Chardon Jamie Ritchie.

La sanction s'applique à toutes les compétitions et le première ligne ne pourra donc pas jouer avec son club avant début avril.

Il avait été exclu juste avant la mi-temps de la défaite à Edimbourg (28-17) pour ce coup de sang.

Le joueur du MHR a été entendu à Londres, mercredi, en compagnie du manager général des Bleus Raphaël Ibanez et d'un avocat.

Ils étaient venus défendre Haouas, Ibanez ayant assuré après la rencontre avoir monté un dossier "le plus précisément possible", avec "des images assez parlantes" concernant le geste de l'Ecossais Nick Haining, qui touche le visage d'Haouas juste avant le coup de poing fatal.

© 2020 AFP