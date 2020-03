Coronavirus: contrôles renforcés de la police allemande à la frontière avec la France

Publicité Lire la suite

Strasbourg (AFP)

De longues files de voitures à la frontière: à la surprise générale, la police allemande effectue depuis jeudi après-midi des contrôles renforcés face à la crise du coronavirus, demandant aux automobilistes français entrant sur le territoire allemand s'ils ont de la fièvre et s'ils sont malades.

"Avez-vous de la fièvre ? Êtes-vous souffrants ?", interrogent des policiers porteurs de gilets fluorescents barrés de l'inscription "Polizei", à Kehl, la ville qui fait face à Strasbourg sur l'autre rive du Rhin.

Porteurs de masques et de gants de protection, les policiers sont postés sous une petite tente blanche et interrogent les automobilistes qui viennent de traverser le Pont de l'Europe en provenance de Strasbourg. Dans la soirée, la sécurité civile allemande a installé des projecteurs et des plots sur la zone de contrôle.

"D'après ce que j'ai entendu, je trouve que c'est correct, je pense que c'est bien même si je ne sais pas comment on peut contrôler le virus avec ça", observe Manfred, un Allemand de 79 ans venu de Kehl à pied.

"Ce n'est peut-être pas assez pour protéger tout le pays contre le virus...", ironise-t-il toutefois, observant la scène avec un sourire en coin.

Pour Thomas Calcutt, un Britannique de 30 ans qui travaille chez un tour opérateur de Kehl mais réside à Strasbourg, ces contrôles sont "exagérés".

"La question est: comment ça va influencer ma vie quotidienne ? Je fais déjà du télétravail et il se peut que ça dure deux à trois semaines", redoute-t-il.

- Contrôles de fièvre aléatoires -

"Cette mesure n'a pas été prise en concertation", a regretté la préfète de la région Grand Est, Josiane Chevalier. "J'ai été alertée par mes propres policiers, mais la méthode est un peu étonnante. Le virus circule et ne connaît pas les frontières...".

Selon un policier allemand interrogé par l'AFP, ces contrôles sont effectués tout au long de la frontière avec la France. Ils se poursuivront "un certain temps" et sont valable pour l'ensemble de la frontière franco-allemande, a confirmé la police d'Offenburg (sud-ouest de l'Allemagne).

Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer (CSU) a demandé jeudi à la police fédérale d'"intensifier de manière significative les contrôles à toutes les frontières", selon un porte-parole du ministère.

"Dans la Sarre, les autorités du Land ont demandé à la police fédérale d'effectuer des contrôles de fièvre aléatoires. Il est donc actuellement tout à fait possible de rencontrer des agents de la police fédérale avec des thermomètres à la frontière entre la Sarre et la France", a précisé le ministère.

"Si une personne a une température élevée et des symptômes grippaux, elle est arrêtée à la frontière et la suite de la procédure est discutée avec les autorités sanitaires. Selon les cas, les personnes concernées pourraient être conduites dans une clinique pour y subir un test de dépistage", a-t-il spécifié.

- "Zone à risque internationale" -

Selon le quotidien allemand Bild, les employés des compagnies de chemin de fer doivent également signaler les cas suspects à la police.

Plus de 170.000 frontaliers français quittent chaque matin leur pays pour aller travailler en Allemagne.

Mercredi, l'Institut Robert-Koch, qui supervise en Allemagne la recherche sur les épidémies et maladies, a classé la Région Grand Est, et donc l'Alsace dans son ensemble, en "zone à risque internationale", au même titre que l'Italie ou la ville chinoise de Wuhan, épicentre mondial de l'épidémie.

Dans la foulée, la ville de Kehl a annoncé qu'elle demandait à ses employés résidant dans la capitale alsacienne ou dans le Bas-Rhin "de rester à la maison", une recommandation également faite aux Kehlois travaillant en France et aux enfants fréquentant une école strasbourgeoise.

De son côté, l'Etat régional du Bade-Wurtemberg a recommandé lundi aux personnes vivant dans le Haut-Rhin, dans le sud de l'Alsace, et "qui se rendent régulièrement à l'école ou au travail" dans ce Land, de rester "pour l'instant pendant 14 jours à la maison". Plusieurs entreprises allemandes ont annoncé leur intention d'appliquer ces recommandations.

