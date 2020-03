Coronavirus: Edouard Philippe annule son meeting au Havre jeudi

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

La réunion publique que devait tenir jeudi soir le Premier ministre Edouard Philippe au Havre, où il est candidat aux municipales, a été annulée "compte tenu de l'évolution de la situation sur le coronavirus", a expliqué son entourage.

Le dernier meeting d'Edouard Philippe avant le premier tour des municipales était prévu jeudi à 19h00 mais selon son entourage, le Premier ministre "va être mobilisé toute la journée à Matignon".

Le chef du gouvernement, entouré de cinq ministres dont ceux de la Santé et de l'Intérieur, reçoit jeudi à Matignon les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de partis et les présidents des associations d'élus.

Emmanuel Macron doit lui s'exprimer depuis l'Elysée à 20h00.

Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 2.281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès - soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.

© 2020 AFP