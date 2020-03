Coronavirus en Espagne : le nombre de nouveaux cas explose, la Liga suspendue

Le nombre de cas de Covid-19 a bondi en Espagne à 2 968, selon le dernier bilan officiel jeudi, contre 2 140 mercredi soir, tandis que le nombre de morts a presque doublé pour atteindre 84. Le monde du sport n'est pas épargné. Le championnat de football a été suspendu et le Real Madrid placé en quarantaine.

Publicité Lire la suite

L'Espagne est désormais l'un des pays les plus touchés du monde par la pandémie de Covid-19. Le nombre de cas de nouveau coronavirus a bondi en Espagne à 2 968, selon le dernier bilan officiel jeudi 12 mars, contre 2 140 mercredi soir. Le nombre de morts a lui presque doublé, à 84 contre 48. La région de Madrid, la plus touchée du pays, représente près de la moitié des cas avec 1 388 personnes contaminées. L'Espagne est le plus pays le plus touché en Europe derrière l'Italie. Dimanche, il ne recensait encore que 589 cas.

La ministre espagnole de l'Égalité, Irene Montero, a été testée positive au nouveau coronavirus mais "va bien", a annoncé jeudi le gouvernement, dont tous les membres vont être soumis à un test. Conséquence de ce test, seuls les ministres dont la "présence est nécessaire", participeront au Conseil des ministres extraordinaire convoqué jeudi pour adopter notamment des mesures économiques face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus.

La Liga suspendue, le Real Madrid en quarantaine

Le monde du sport n’a pas été épargné. La Liga, le championnat d'Espagne de football, a été suspendue au minimum jusqu'à fin mars. Le Real Madrid a confirmé pour sa part placer ses joueurs et son personnel en quarantaine. Un joueur de son équipe de basket-ball a été "testé positif au Covid-19". "Les équipes premières de basket et de football" ainsi que "tout le personnel" du Real Madrid ont donc été immédiatement "placés en quarantaine", étant donné que les deux équipes "partagent les installations du centre d'entraînement du Real Madrid", qui a donc été fermée.

"Les matches d'Euroligue de basket et de la Liga de football, prévus aujourd'hui et demain (jeudi et vendredi), ne se disputeront pas", a ajouté le Real Madrid dans son communiqué.

Mardi, la Liga avait publié un communiqué pour annoncer dans un premier temps que "les matches de La Liga Santander (1re division) et La Liga Smartbank (2e division) seront disputés à huis clos". Mais mercredi, sous la pression des clubs de troisième division (le plus haut niveau non-professionnel en Espagne), la fédération espagnole de football (RFEF) a décrété la suspension de tout le football amateur du pays, quel que soit le niveau, la catégorie d'âge, le sexe ou la discipline.

Avec AFP