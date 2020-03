Coronavirus : municipales maintenues, fermeture des écoles, universités... les annonces d'Emmanuel Macron

Dans une allocution télévisée, le président Macron a annoncé une série de mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, "la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle".

Publicité Lire la suite

C'est "la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle". C'est par ces mots et sur un ton très solennel que le président Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 12 mars, le plan d'action du gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Dans l'Hexagone, la pandémie a déjà tué 61 personnes et en a contaminé 2 876 – soit près de 600 de plus en 24 heures –, dont 129 cas graves, qui ont été placés en réanimation.

Les élections municipales prévues les 15 et 22 mars sont maintenues, le premier tour en tout cas. Le président a dit s'appuyer sur l'avis de scientifiques que "rien ne s'oppose à ce que les Français se rendent aux urnes".

"Il est important en ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions", a assuré le chef de l'État.

Les écoles, crèches, lycées et universités resteront fermés "dès lundi et jusqu'à nouvel ordre". Afin d'éviter le chaos, le chef de l'État a précisé qu'un "service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail".

Le chef de l'État en a appelé à "la responsabilité" et demandé "à tous les Français" de limiter "au strict nécéssaire" leurs déplacements, en privilégiant le télétravail.

Du côté des hôpitaux, Emmanuel Macron a annoncé le stade 2 du "plan blanc". Concrètement, les opérations non urgentes sont déprogrammées immédiatement afin de libérer des lits de réanimation en salles de réveil et du personnel qualifié.

Pour Emmanuel Macron, l'heure n'est pas à la fermeture des frontières. Elle sera décidée quand "elles seront pertinentes" a-t-il ajouté comme pour répondre à Donald Trump qui a interdit le territoire aux pays de Schengen.

Critiquant la "division" dans la réponse face à la propagation de ce virus, il a d'ailleurs précisé qu'il allait prochainement échanger avec son homologue américain.

Pour soutenir l'économie, déjà fragilisée par cette pandémie, des "mesures exceptionnelles et massives" pour "protéger les salariés et les entreprises" seront mises en place a ajouté le président Macron.

"Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre" qui ira "beaucoup plus loin" que les annonces déjà faites par le gouvernement pour "préserver les emplois et les compétences".