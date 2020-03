LIVEBLOG

En direct - Coronavirus : la Bourse de Paris perd plus de 10 %, allocution d'Emmanuel Macron ce soir

La chute de la Bourse de Paris s'est brusquement accélérée jeudi après les mesures annoncées par la Banque centrale européenne visant à soutenir l'économie européenne fragilisée par la pandémie de coronavirus. © Éric Piermont, AFP

FRANCE 24

En France, le dernier bilan fait état de 2 281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès – soit 15 décès de plus et près de 500 nouvelles contaminations en 24 heures. Le président Emmanuel Macron doit s'exprimer depuis l'Élysée à 20 h. Suivez la situation liée à la pandémie en direct.