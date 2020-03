Grève à Radio France, la direction en appelle à "la responsabilité" face au coronavirus

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après une pause de plus d'un mois, la grève contre les suppressions de postes a repris à Radio France jeudi à l'initiative de la CGT, mais la présidente en appelle à "la responsabilité" en pleine crise du coronavirus.

Jeudi à la mi-journée, le taux de grévistes ressortait à 2,25% des effectifs prévus, selon un décompte communiqué à l'AFP par la direction du groupe, avec des perturbations constatées sur plusieurs des antennes du groupe public.

"Ce matin, plusieurs de nos antennes ont connu des perturbations liées à un nouveau mouvement de grève. Dans les circonstances actuelles qui sont exceptionnelles, j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun. Nous devons répondre présents et tout faire pour assurer la continuité de nos missions", a exhorté la présidente du groupe Sibyle Veil dans un mail envoyé aux salariés jeudi.

Soulignant que "le coronavirus s'annonce comme une crise inédite" elle estime que "le service public doit être ce pôle de stabilité qu'attendent les Français, en particulier les plus fragiles et ceux en situation d'isolement dans les différentes régions de France".

Au terme de longues discussions, notamment autour du coronavirus, les grévistes réunis en assemblée générale jeudi à la Maison de la radio ont décidé de reconduire le mouvement jusqu'à vendredi minuit.

"Le coronavirus va servir de prétexte à pas mal de choses, notamment appeler à la responsabilité des grévistes, comme si les grévistes n'étaient pas responsables en se préoccupant de l'avenir de leur entreprise", a regretté un élu CGT lors de l'AG, dénonçant "une manière de mettre la pression sur les salariés grévistes".

Les grévistes protestent contre un projet de réorganisation prévoyant plus de 250 suppressions de postes, alors qu'approche une échéance importante dans les négociations : les discussions pour remplacer le plan de départs volontaires (PDV) par une rupture conventionnelle collective (RCC), comme le souhaitent quatre des six syndicats de Radio France, doivent aboutir d'ici le 20 mars.

"L'option de la RCC permet plus de possibilités, c'est pourquoi les négociations vont se poursuivre pour essayer de trouver un accord, mais si nous ne parvenons pas à un accord, l'option du PDV qui se mettra en œuvre permet d'avoir les mêmes garanties essentielles pour les salariés", assure la direction de Radio France.

Le groupe a été touché fin 2019 et début 2020 par la plus longue grève de son histoire et de celle de l'audiovisuel public, d'une durée de 63 jours. Elle avait été suspendue jusqu'à début mars.

Si les syndicats de Radio France avaient appelé ponctuellement à des arrêts de travail depuis le début du mouvement, la CGT est la seule organisation qui avait déposé un préavis d'une durée illimitée, reconduit de jour en jour.

© 2020 AFP