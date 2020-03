Tennis/Coupe Davis: la France pas gâtée, dans le groupe de la Grande-Bretagne et des Tchèques

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Détentrice d'une invitation et tête de série du groupe C, la France n'a pas été gâtée par le tirage de la Coupe Davis 2020 du 23 au 29 novembre à Madrid, où elle affrontera la Grande-Bretagne et les Tchèques.

L'an passé, la Grande-Bretagne avait poussé l'Espagne et Rafael Nadal, futurs vainqueurs, dans un double décisif en demi-finale.

La République Tchèque n'a, elle, plus grand chose à voir avec la double championne en 2012 et 2013, mais elle reste une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère, d'autant que seul le premier du groupe sera certain d'aller en quart de finale.

Deux places sont également ouvertes aux deux meilleurs deuxièmes parmi les six poules.

Et si la France passe, la suite du parcours sera aussi relevé. Si elle termine première, elle pourrait tomber en quart sur la Serbie de Novak Djokovic, probablement revancharde après avoir été stoppée en quart de finale l'an dernier par les Russes.

La Serbie devra toutefois se défaire de l'Allemagne et de l'Autriche dans la poule F.

En demi-finale, ce serait théoriquement l'Espagne que les Bleus trouveront sur leur route.

Les tenants du titre, placés dans le groupe A, devront se méfier de la Russie, demi-finaliste l'an dernier, alors que l’Équateur, Petit Poucet de l'épreuve, semble moins dangereux.

Dans les autres groupes, le Canada, finaliste l'an dernier, a été a priori gâté par le tirage au sort avec le Kazakhstan et la Suède dans le groupe B.

Dans le groupe D, la Croatie et l'Australie seront favorites pour la qualification face aux novices hongrois, alors que dans le E, les États-Unis et l'Italie en découdront avec l'autre représentant sud-américain, la Colombie.

Composition des groupes:

Groupe A: Espagne, Russie, Equateur

Groupe B: Canada, Kazakhstan, Suède

Groupe C: France, Grande-Bretagne, République Tchèque

Groupe D: Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E: USA, Italie, Colombie

Groupe F: Serbie, Allemagne, Autriche

