Coronavirus : Google développe un site pour déterminer qui a besoin d'être testé

San Francisco (AFP)

Donald Trump a annoncé vendredi que le géant américain Google était en train de développer un site internet pour permettre à chaque Américain de déterminer si un test du coronavirus est nécessaire selon ses symptômes, et trouver l'endroit le plus proche pour le réaliser.

"Google aide à développer un site internet (...) pour déterminer si un test est justifié et faciliter le test dans un endroit pratique à proximité", a annoncé le président américain lors d'une conférence de presse dans les jardins de la Maison Blanche.

Ce site, sur lequel travaillent 1.700 ingénieurs, selon Donald Trump, couvrira les Etats-Unis "et une large partie du monde".

"Notre objectif premier est d'arrêter la propagation du virus et d'aider tous les Américains touchés", a précisé le président, à qui il a été reproché d'avoir dans un premier temps minimisé la gravité de cette crise sanitaire mondiale.

"Nous concevons un outil pour aider à trier les individus qui ont besoin d'un test du Covid-19", a confirmé la communication de Google sur Twitter.

Verily, la division santé d'Alphabet (maison-mère de Google), est chargée de cette tâche.

"Verily en est aux prémices du développement (du site) et a prévu de commencer par le tester dans la région de San Francisco, dans l'espoir de l'étendre plus largement ensuite", a précisé Google.

La date à laquelle ce site sera disponible devrait être précisée dimanche soir, a indiqué le vice-président Mike Pence.

"Vous pourrez aller sur ce site, entrer vos symptômes et il vous sera indiqué si un test est ou non nécessaire", avant d'être dirigé vers le lieu le plus proche pour faire un test, a-t-il expliqué.

Mike Pence a encore ajouté que des entreprises mettront à disposition une partie de leur parking pour que les gens viennent et fassent un test depuis leur voiture.

La ville de San Francisco a commencé à mettre en place des lieux de tests temporaires, où les patients peuvent venir sur rendez-vous et être testés sans quitter leur véhicule.

