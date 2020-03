Coronavirus : l'école est finie, mais les cours à distance vont prendre le relais

Un technicien du Centre national d'éducation à distance (Cned) présente en septembre 2009 un exemple de cours à distance. © Alain Jocard, AFP

En raison de l'épidémie de coronavirus, écoles et universités seront fermés à compter de lundi et jusqu’à nouvel ordre. Des dispositifs existent pour encadrer l’enseignement à distance des plus de 12 millions d'élèves scolarisés, de la maternelle au lycée.