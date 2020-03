Grève suspendue à Radio France

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La grève a été suspendue à Radio France, la direction ayant décidé de suspendre les négociations sur les suppressions d'emplois "en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus", a annoncé la CGT du groupe dans un communiqué.

"Après en avoir débattu avec les salariés en AG ce jour, la CGT a décidé de lever le préavis en cours à compter de vendredi 13 mars 2020 minuit", indique le syndicat.

"Les négociations (entre syndicats et direction, ndlr) et la mise en oeuvre des réorganisations sont interrompues pour une période de 15 jours, reconductible par quinzaine tant que la situation le nécessite", poursuit-il.

"Quoi qu’il en soit, Sibyle Veil a tenu à rappeler aujourd’hui qu’elle compte toujours réaliser les économies annoncées et supprimer des emplois. Si cela se confirme, la CGT appellera les salariés à reprendre la grève", souligne le syndicat.

Radio France a été touchée fin 2019 et début 2020 par la plus longue grève de son histoire et de celle de l'audiovisuel public, d'une durée de 63 jours.

Cette grève contre les suppressions de postes avait repris jeudi et vendredi après une première suspension de plus d'un mois.

