Contre le coronavirus, Édouard Philippe annonce la fermeture des commerces non essentiels

Lors d'une allocution, le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé samedi que l'ensemble des commerces non essentiels fermeront à partir de minuit pour lutter contre la propagation du coronavirus. Par ailleurs, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a officialisé le passage de la France au stade 3 de l'épidémie.

Edouard Philippe a annoncé samedi 14 mars la fermeture dès minuit de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", appelant les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a annoncé que la France était désormais au stade 3 de l'épidémie.

"Nous sommes face à une épidemie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc désormais en stade 3", a-t-il déclaré au cours d'un point presse.

Fermeture des commerces

Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence, a annonce le Premier ministre.

"Nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts", a-t-il dit, appelant les entreprises et les administrations à développer le télétravail pour permettre à un maximum de gens de rester à leur domicile

Le premier tour des élections municipales pourra en revanche se tenir ce dimanche dans le respect strict des consignes, notamment de "distanciation".

"J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble des comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise", a conclu le Premier ministre.

830 nouveaux cas repérés

Plus de 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés en France, portant le total des cas à 4 500 depuis le début de l'épidémie, qui a pour l'heure fait 91 morts dans le pays, a annoncé samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Ce sont 12 décès supplémentaires par rapport à la veille, et "plus de 300 cas graves" sont en réanimation, a-t-il poursuivi.

Avec Reuters