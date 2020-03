La mégalopole de Manille s'isole face au coronavirus

Publicité Lire la suite

Manille (AFP)

La mégalopole de Manille a commencé dimanche à s'isoler face à l'épidémie de coronavirus, en application de mesures décidées par le gouvernement du populiste Rodrigo Duterte.

Des policiers armés ont bloqué les accès routiers à la capitale de 12 millions d'habitants, les vols intérieurs au départ et à destination de Manille ont été annulés et les rassemblements publics ont été interdits pour un mois.

Il est désormais interdit d'entrer et de sortir de la capitale, sauf pour les personnes justifiant devoir y travailler, et un couvre-feu sera imposé entre 20H00 et 05H00. L'ensemble des établissements scolaires ont été fermés.

Des retards dans la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que les dérogations accordées ont conduit des spécialistes des questions de santé publique à s'interroger sur leur réelle efficacité.

Dans le reste du pays, des dispositions visant à lutter contre la propagation de l'épidémie ont également été prises.

Ainsi, lors d'une messe dominicale dans une église du centre des Philippines, les fidèles ont été séparés par un ruban jaune destiné à les empêcher de s'asseoir les uns à côté des autres.

Un total de 111 cas de Covid-19, dont 8 décès, ont été recensés aux Philippines.

"Nous sommes comme l'Italie d'il y a deux mois", a expliqué le ministre de l'Intérieur, Eduardo Ano, pour justifier les mesures radicales prises par le gouvernement.

"Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée mais nous avons des ordres à exécuter", s'est excusé un caporal de police, Meljayric Sajonia, à un poste de contrôle situé au sud de la capitale.

Le confinement de Manille n'est cependant pas total. Les personnes qui travaillent sont autorisées à entrer en passant par les postes de contrôle et les bus et les trains continuent de circuler.

Avant l'annonce dimanche de cette mesure, la population a fait des provisions alimentaires alors que des dizaines de milliers de personnes ont quitté Manille à bord d'autocars.

Le porte-parole de M. Duterte, Salvador Panelo, a indiqué que le président devait encore approuver la mesure de couvre-feu concernant la capitale.

Les maires de 17 arrondissements de Manille font pression pour que les centres commerciaux, très fréquentés, soient également temporairement fermés.

