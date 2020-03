Pour combattre le blues du virus, des lycéens américains chantent

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

Isolés ou désoeuvrés en raison de la fermetures des écoles aux Etats-Unis pour cause de coronavirus, des centaines de lycéens combattent la déprime en chantant sur internet.

La fermeture des écoles signifie en effet l'annulation des nombreux spectacles de fin d'année prévus par les lycées. Alors leurs participants postent sur Twitter des clips d'eux-mêmes ou bien des vidéos de répétitions.

Ils reprennent souvent les airs les plus connus des grandes comédies musicales qu'on ne peut plus entendre non plus dans les théâtres de Broadway, eux aussi fermés.

C'est l'actrice de Broadway Laura Benanti qui a lancé l'opération sur Twitter, demandant à ceux qui la suivent de "trouver des bons côtés" à la crise en cours.

"Si vous deviez participer à une comédie musicale avec votre lycée et que le spectacle a été annulé, alors postez une vidéo de vous-même en train de chanter", a-t-elle lancé.

Des centaines de lycéens ont répondu à l'appel, se postant sur #SunshineSongs chantant des extraits des grandes comédies musicales, comme "Phantom of the Opera" ou "Les Miserables".

"Notre classe a passé l'année à TOUT préparer pour ce spectacle", explique une lycéenne de terminale dont l'école a dû renoncer à la représentation du "Livre de la jungle". "Merci de cette chance de partager ceci", ajoute-t-elle.

En Italie ces derniers jours, pour rompre l'isolement, des milliers de gens se sont mis à chanter ou jouer de la musique à leur fenêtre ou sur leur balcon, quelques heures après avoir adressé une minute d'applaudissements aux personnels soignants.

L'épidémie de coronavirus s'est répandue plus rapidement ces derniers jours aux Etats-Unis, qui comptent actuellement près de 3.000 cas et 57 morts, selon les statistiques de l'Université Johns-Hopkins.

