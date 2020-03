Aux urgences de Saint-Louis, en plein Covid, on affiche quasi-complet

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Aux urgences de l'hôpital Saint-Louis à Paris, en milieu de journée, tous les box d'examens sont occupés. Avec des patients qui doivent attendre plusieurs heures, isolés, le résultat des tests du Covid-19, l'heure est l'adaptation permanente dans les équipes.

Dans la salle d'attente, entre dix et quinze personnes patientent, toutes à bonne distance les unes des autres, dans le calme.

Derrière les doubles portes, les soignants s'affairent, entrent et sortent des box, ces petites salles d'examens typiques des services d'urgence. D'autres transportent des cartons de masques.

Dans le couloir qui dessert les différentes salles, certaines portes sont ouvertes et on peut voir des patients qui attendent, masque FFP2 sur le visage.

"En fait, la problématique, pour le moment, ce n'est pas un afflux massif de patients, c'est le fait que ce sont des patients qui prennent du temps", explique le Dr Carl Ogereau, praticien hospitalier.

"Il faut qu'ils attendent, isolés, cinq ou six heures, le résultats du test. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, je ne peux pas les bouger, on est bloqué", poursuit-il. Et s'ils sont testés positifs, il faut désinfecter la salle, ça prend une heure.

Et encore, "on ne teste que les gens qui ont des symptômes graves, type respiratoires, ou alors des personnes qui ont des facteurs de risque, avec des co-mobordités (autres pathologies, NDLR) ou qui sont immuno-déprimés", poursuit le praticien, notant que ceux qui ont de simples symptômes grippaux sans facteur de risque sont renvoyés chez eux.

Avec l'ensemble des dix box complets, "ça paralyse l'organisation", dit aussi une soignante chargée du tri des patients, masque chirurgical et gants en latex de rigueur, comme tous ses collègues.

- Trier, isoler, attendre -

L'interne Carole Marbeuf confirme, en montrant son écran d'ordinateur où s'affichent des rectangles de couleurs différentes, selon l'état des patients dans les box. "Vous voyez, là, c'est en violet, ça veut dire que c'est un cas grave", explique-t-elle.

"On est dans une organisation différente" de d'habitude, poursuit l'interne, notamment avec "une infirmière qui trie dès l'accueil". Le but: isoler les cas possibles de Covid-19 qu'il faut tester, mais aussi vérifier si les patients venus pour autre chose peuvent être examinés rapidement pour qu'ils passent le moins de temps possible dans le service.

"On a aussi deux SAUV (+salles d'accueil des urgences vitales+ NDLR), du coup, on en réserve une aux Covid et l'autre aux autres (pathologies), car il faut bien s'en occuper aussi", poursuit le Dr Marbeuf.

"Les recommandations changent presque quotidiennement et notre organisation aussi", reprend le Dr Ogereau qui note par ailleurs que le service n'a pas à l'heure actuelle de souci d'approvisionnement en gants ou masques.

Pour l'instant, les urgences peuvent compter sur leur "service d'aval", sept chambres individuelles où les patients attendent une hospitalisation dans un autre service de l'établissement, une unité qui lundi à la mi-journée disposait encore de quatre chambres.

Mais la marge de manœuvre est réduite, souligne-t-il.

"Visiblement, tout le monde attend une grosse vague (de patients) la semaine prochaine ou dans quinze jours, on sera obligé de s'adapter encore, de faire moins d'isolement, je ne vois pas d'autres solutions", estime le Dr Ogereau.

A l'accueil des urgences, la femme chargée d'inscrire les patients grimace. "Oh j'ai mal partout, je ne sais pas qui va flancher en premier, nous, ou les patients", plaisante-t-elle à moitié, en s'adressant à son collègue, qui acquiesce: "ça va être dur..."

