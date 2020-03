Coronavirus : Donald Trump appelle à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes

Le président américain, entouré des membres du "Coronavirus Task Force", lors d'une conférence de presse, le 16 mars 2020 à Washington, DC. AFP - WIN MCNAMEE

Donald Trump n'instaure pas le confinement aux États-Unis suite à la pandémie de Covid-19. Mais le président américain a appelé, lundi, les Américains à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes, et a aussi recommandé de ne pas se rendre dans les restaurants et les bars.