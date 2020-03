LIVEBLOG

En direct : Emmanuel Macron s'exprime au sujet de la pandémie de coronavirus

Emmanuel Macron doit de nouveau s'adresser aux Français lors d'une allocution télévisée au sujet de la pandémie de coronavirus, le 16 mars 2020. © Yoan Valat, AFP

FRANCE 24

Face à l'accélération de la pandémie de Covid-19 en France, Emmanuel Macron s'adresse de nouveau aux Français, lundi à 20 heures. Les médecins sonnent l'alarme sanitaire et les spéculations prospèrent sur un confinement du pays, qui tourne de plus en plus au ralenti.