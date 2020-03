Coronavirus en Australie : des horaires réservés aux seniors dans les supermarchés

En Australie, certains supermarchés viennent d'instaurer une mesure spécifique pour protéger les plus âgés du coronavirus. Entre 7 h et 8 h du matin, ils sont les seuls autorisés à faire leurs courses, pour éviter la cohue autour de certains produits de première nécessité notamment. Une initiative qui rassure les seniors.

Devant ce supermarché de Sydney, une longue file d'attente un peu spéciale : les clients qui attendent pour faire leurs courses ont tous…plus de 60 ans ! Pour protéger les plus âgés du coronavirus, plusieurs supermarchés australiens ont mis en place, mardi 17 mars, une mesure spécifique : de 7 h à 8 h du matin, seuls les seniors et les personnes handicapées sont autorisés à faire leurs courses. Des agents de sécurité font en sorte que la consigne soit respectée.

Cette initiative permet aux plus vulnérables d'éviter les scènes de cohue autour des produits de première nécessité notamment. "J'étais là hier, en milieu de journée, et c'était vide et je me suis sentie un peu paniquée, raconte une cliente. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de nourriture sur les étagères. J'ai eu ce que je voulais. J'essaie de ne pas faire de courses frénétiques."

Cependant, certains clients considèrent que la mesure n'est pas adaptée et envisagent de nouvelles initiatives

"Cette mesure est importante mais je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de procéder, explique un autre client. Il faudrait faciliter les livraisons à domicile car on ne devrait pas voir des personnes de 93 ans faire leurs courses. Ce serait mieux qu'il y ait la livraison gratuite pour ce genre de clients." Les supermarchés australiens appliqueront cette règle toute la semaine.

En France, une initiative similaire a également été prise par certains magasins comme à Lamballe, en Bretagne, ou à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne