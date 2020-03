Coronavirus : la Copa America de football aussi reportée à 2021

Publicité Lire la suite

Asuncion (AFP)

Une "décision coordonnée" face à la pandémie: outre l'Euro-2020, le coronavirus a aussi eu raison mardi de la Copa America, initialement prévue du 12 juin au 12 juillet 2020 en Argentine et en Colombie et reportée à 2021.

La décision de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) est tombée quasi-simultanément à celle de l'UEFA de repousser à l'été 2021 l'Euro de football, initialement prévu aux mêmes dates dans douze pays.

La 47e édition du tournoi sud-américain, qui doit se disputer pour la première fois de son histoire dans deux pays différents, aura finalement lieu du 11 juin au 11 juillet 2021, a précisé la Conmebol dans son communiqué.

"C'est une mesure extraordinaire pour une situation inattendue, et qui répond donc à la nécessité fondamentale d'éviter une propagation exponentielle du virus", a déclaré l'instance sud-américaine.

Elle a précisé que la décision avait été prise en accord avec l'UEFA.

"Nous remercions l'UEFA et son président Aleksander Ceferin pour le travail commun et la décision coordonnée de reporter également l'Euro 2020 pour le bien de toute la famille du football", a indiqué la Conmebol.

"Il ne fait aucun doute que le plus ancien tournoi d'équipes nationales du monde reviendra en force en 2021, prêt à faire vibrer à nouveau le continent et le monde entier", a ajouté la confédération.

Dans les dix pays d'Amérique du Sud qui font partie de la Conmebol, au moins 743 cas de Covid-19 ont été enregistrés, dont cinq sont morts (deux en Argentine, deux en Équateur et un au Brésil). En Amérique latine, le coronavirus a touché plus d'un millier de personnes et fait neuf morts.

Après la dernière édition de la Copa America, au Brésil en 2019, les instances du football sud-américain avaient décidé d'aligner les dates de la compétition de football, la plus importante d'Amérique latine, sur le calendrier de l'Euro afin de réduire son impact sur les clubs européens, où évoluent un grand nombre de joueurs sud-américains.

- Rien ne change sauf les dates -

Ce principe se maintient avec l'alignement des deux reports qui permettront ainsi aux joueurs sud-américains jouant dans des clubs européens de participer à la Copa.

La Copa America doit opposer dix sélections sud-américaines et deux équipes invitées, l'Australie et Qatar -- pays qui accueillera la prochaine Coupe du monde en 2022.

Comme prévu initialement pour 2020, la finale de la Copa se jouera en 2021 dans la ville colombienne de Barranquilla (nord) et le match d'ouverture aura lieu à Buenos Aires.

L'événement sera divisé en deux zones: l'Argentine accueillera le groupe A, qui comprend également le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et l'Australie, tandis que la Colombie accueillera le groupe B dont font aussi partie le Pérou, le Venezuela, le Brésil, l'Équateur et le Qatar.

Face à la multiplication des mesures de quarantaine obligatoires et des restrictions sur les déplacements et les rassemblements en Amérique du sud, la Conmebol a déjà suspendu temporairement la Copa Libertadores 2020 au stade de la phase de poules.

Le début des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, prévu le 26 mars, a également été reporté.

Partout dans le monde, le calendrier du football a déjà été fortement perturbé par l'épidémie, avec des matches à huis clos et la suspension de très nombreuses compétitions dans plusieurs pays.

Plus de 183.720 cas d'infection au Covid-19 et plus de 7.408 morts sont dénombrés mardi en milieu de journée dans 146 pays et territoires, selon les derniers chiffres compilés par l'AFP.

