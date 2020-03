Coronavirus : pas d'ibuprofène en automédication, recommande l'OMS

Faisant écho à l'alerte donnée par le ministère français de la Santé, l'OMS dit "étudier la question" et recommande par prudence de ne pas absorber de médicaments anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène ou la cortisone, chez les personnes infectées par le coronavirus.

Publicité Lire la suite

Les autorités sanitaires mondiales ont demandé mardi 17 mars aux personnes présentant des symptômes similaires à ceux de la maladie Covid-19 de ne pas prendre de l'ibuprofène sans prescription médicale. Cet appel rejoint la mise en garde samedi du ministre français de la Santé Olivier Véran contre la prise de médicaments anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène ou la cortisone, chez les personnes infectées par le coronavirus.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Une récente étude parue dans la revue médicale The Lancet pointe le possible rôle que pourrait jouer une enzyme dans le mécanisme d'infection au coronavirus. Or, la production de cette enzyme est augmentée par la prise d'ibuprofène.

Interrogé sur cette étude, un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Christian Lindmeier, a indiqué aux journalistes à Genève que les experts médicaux de l'agence spécialisée de l'ONU, "étudiaient la question" avant de se prononcer. "En attendant, nous recommandons d'utiliser plutôt du paracétamol, et de ne pas utiliser l'ibuprofène en automédication. C'est important", a-t-il déclaré.

Le paracétamol (Doliprane, etc.) doit toutefois être pris en respectant strictement les doses, car à trop forte dose, il peut être très dangereux pour le foie.

Selon l'OMS, les symptômes les plus courants de la maladie Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche, mais certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. Environ une personne sur six contractant la maladie présente des symptômes plus graves, notamment des troubles respiratoires, indique l'OMS.

La plupart – environ 80 % - des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier, selon l'OMS, qui recommande que toute personne "qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à respirer" consulte un médecin.

Avec AFP