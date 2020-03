Tennis : le coronavirus force le report de Roland-Garros à l'automne

Initialement prévu du du 24 mai au 7 juin, le tournoi de Roland-Garros se tiendra finalement du 20 septembre au 4 octobre, ont annoncé mardi les organisateurs. La pandémie de coronavirus avait déjà mis à l'arrêt les circuits ATP et WTA.

Publicité Lire la suite

La Fédération française de tennis (FFT) a officialisé la nouvelle mardi 17 mars dans l'après-midi : le tournoi de tennis de Roland-Garros est reporté de trois mois et se tiendra du 20 septembre au 4 octobre. Cette décision est évidement liée à l'épidémie de coronavirus qui paralyse l'Europe depuis plusieurs semaines. Les travaux porte d'Auteuil étant à l'arrêt depuis mardi midi pour des raisons sanitaires, le report était devenu inévitable.

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Ce changement risque de bousculer un peu plus un calendrier déjà largement perturbé dans le monde du tennis international. Le début des Internationaux de France en septembre auraient lieu seulement une semaine après la finale de l'US Open, si le tournoi américain conserve ses dates (24 août au 13 septembre). À ce jour, les circuits ATP et WTA sont gelés jusqu'au mois d'avril pour les hommes et mai pour les femmes.

Avec Reuters