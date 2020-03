Trump annonce des aides massives aux entreprises et aux ménages américains

Le président Donald Trump à la Maison Blanche, à Washington D.C., le 17 mars 2020. © Leah Millis, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Au lendemain d'avoir incité les Américains à réduire fortement leur vie sociale et professionnelle pour contrer l'épidémie de Covid-19, le président Donald Trump promet un programme d'aide "audacieux et très important" aux entreprises et aux ménages. Ces annonces ont rassuré les indices boursiers new-yorkais qui repartent à la hausse mardi soir.