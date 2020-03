Coronavirus: aide militaire sans précédent pour les patients en Alsace

Publicité Lire la suite

Mulhouse (AFP)

Des moyens militaires sans précédent contre le coronavirus: afin de soulager des hôpitaux alsaciens saturés, un avion de l'armée de l'air a évacué mercredi six patients de Mulhouse vers Marseille et Toulon au moyen d'un dispositif réservé jusque-là aux zones de conflits.

L'appareil, un A330 Phénix de l'armée de l'air équipés de moyens de réanimation, a décollé vers 13H30 de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Trois heures plus tôt, les patients, tous dans un état grave et lourdement médicalisés, avaient quitté à bord d'ambulances civiles l'hôpital mulhousien Emile-Muller pour rejoindre l'aéroport. Quatre étaient hospitalisés sur place. Les deux autres venaient de Colmar.

L'appareil, équipé par le service de santé des armées (SSA), était arrivé dans la matinée sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse en provenance de la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) où il devait être de retour en début d'après-midi.

- "Aide précieuse" -

Dès l'atterrissage, les patients seront transférés vers les hôpitaux militaires Sainte-Anne de Toulon et Laveran de Marseille, a précisé dans un tweet la ministre des Armées, Florence Parly, saluant "tous les personnels militaires et civils engagés pour nos concitoyens".

Avec six membres d'équipage et une douzaine de soignants, cet appareil est en configuration Morphée (acronyme de "Module de réanimation pour patient à haute élongation d'évacuation"), un dispositif habituellement déployé en zones de conflit et qui "permet d'évacuer des blessés lourds sur de longues distances en avion de transport", selon l'armée de l'air.

"L'armée est sollicitée pour pouvoir transporter des malades depuis les zones où le système de santé est très contraint vers des zones où il a plus de capacités à accueillir, c'est évidemment une aide précieuse", avait souligné mardi soir sur France 2 le Premier ministre, Edouard Philippe.

Le recours au dispositif militaire Morphée, une première sur le territoire national, témoigne de la virulence de l'épidémie de COVID-19 et des difficultés des moyens civils à faire face.

Il a pour but de désengorger les hôpitaux alsaciens, et particulièrement celui de Mulhouse, proche de la rupture en raison de l'afflux de malades atteints par le coronavirus : avec 1.820 cas et 61 décès, selon les derniers bilans officiels, la région Grand Est est l'un des principaux foyers de contamination en France.

Le département du Haut-Rhin, au sud, est en première ligne. Fin février, quelque 2.000 fidèles avaient participé à Mulhouse, sa métropole, à un rassemblement religieux. Nombre d'entre eux, contaminés par le coronavirus, avaient ensuite essaimé la maladie partout en France et jusqu'en Guyane.

- "Saturés" -

Mardi, la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier, a tiré la sonnette d'alarme : avec "un nombre de personnes contaminées qui ne cesse de croître chaque jour", les capacités en réanimation des hôpitaux haut-rhinois sont "saturées" et "très largement occupées dans le Bas-Rhin" voisin.

Rien que dans le Haut-Rhin, 700 personnes ont été contaminées par le coronavirus, selon le dernier bilan communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS).

Face à cette situation de crise, Emmanuel Macron avait annoncé lundi soir le déploiement prochain d'un hôpital de campagne en Alsace, d'une capacité de 30 lits de réanimation, afin de soulager les établissements hospitaliers.

Cet "élément militaire de réanimation" sera installé prochainement à Mulhouse, a indiqué mardi soir Edouard Philippe, sans toutefois mentionner la date précise de son déploiement.

