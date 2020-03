Coronavirus : en France, une "réduction du nombre de malades" attendue d'ici 8 à 12 jours

🗣 @EliMartichoux : "Si l'épidémie décline dans un laps de temps aussi court, vous allégerez le #confinement ?".



🗣 @olivierveran : "Oui. Plus le confinement est respecté, plus ce sera efficace et court pour tous les Français".



📺 #LaMatinaleLCI. pic.twitter.com/34ba4ghdc6